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Eğitim

2024 YLSY'de sözlü sınavı geçen adaylar, tercihlerini 27 Mart-9 Nisan'da yapacak

YLSY kapsamında sözlü sınavda başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercih işlemleri, 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Abdullah Özkul  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
2024 YLSY'de sözlü sınavı geçen adaylar, tercihlerini 27 Mart-9 Nisan'da yapacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen 2024 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında sözlü sınavda başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercih işlemleri, 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, YLSY burs programı kapsamında, ülkenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilecek.

Bakanlıkça, 2024 YLSY kapsamında burslu olarak yurt dışına lisansüstü eğitim almak için gönderilecek toplam öğrenci sayısı 668 olarak açıklanmıştı.

Buna göre, sözlü sınava girip başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercih işlemleri, 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında MEB'in "Resmi Burslu Öğrenci Sistemi" üzerinden alınacak.

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