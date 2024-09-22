2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı yapıldı.
Ankara
142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlendi.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara 40 sorudan oluşan sınav için 60 dakika süre verildi.
Sınav sonuçları, 16 Ekim'de açıklanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.