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2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler alınmaya başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Şeyma Güven  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler alınmaya başladı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ek yerleştirme tercih işlemleri, 7 Temmuz'da saat 23.59'da sona erecek.

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Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

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