2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler alınmaya başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.
Ankara
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ek yerleştirme tercih işlemleri, 7 Temmuz'da saat 23.59'da sona erecek.
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Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Ek yerleştirme işleminde, 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.