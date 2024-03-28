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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri belli oldu.

Süha Gür  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Final maçı da 23 Mayıs tarihinde oynanacak.

Yarı final ilk maçlarının programı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı da açıklandı.

İlk maçların programı şöyle:

23 Nisan Salı:

20.30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

24 Nisan Çarşamba:

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)

8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final rövanş maçlarının müsabaka programı ise daha sonra açıklanacak.

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