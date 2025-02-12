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Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 3. maçların programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 3. maçlara ilişkin program belli oldu.

Süha Gür  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 3. maçların programı açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalar 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Gruplarından çıkma şansı bulunan kulüplerin karşılaşmalarının aynı gün ve saatlere göre planlandığı program şöyle:

25 Şubat Salı:

15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park)

26 Şubat Çarşamba:

15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)

20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

27 Şubat Perşembe:

16.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

19.00 ikas Eyüpspor-Rams Başakşehir (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Galatasaray-Tümosan Konyaspor (Rams Park)

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