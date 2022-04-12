Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde tarihe geçti
Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk 6 maçında gol atma başarısı göstererek tarihe geçti.
Ankara
Bu sezon devre arasında Fransa temsilcisi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya geçen 25 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 6 maçın tamamında rakip ağları sarsarken, toplam 8 gole imza attı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Yusuf Yazıcı, bu başarısıyla Rusya Premier Lig'de ilk 6 maçında da fileleri sarsan ilk oyuncu konumuna geldi.
Yazıcı, üstün performansı nedeniyle ligde şubat ve mart aylarının oyuncusu seçilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.