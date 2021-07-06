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Wimbledon'da tek kadınlarda son yarı final bileti Barty'nin

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 1 numarası Ashleigh Barty, yarı finale yükseldi.

Yunus Kaymaz   | 06.07.2021
Wimbledon'da tek kadınlarda son yarı final bileti Barty'nin

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek kadınlardaki son çeyrek final mücadelesinde Barty, dünya klasmanında 75. sırada yer alan vatandaşı Ajla Tomljanovic ile karşılaştı.

Barty, Merkez Kort'ta oynanan ve toplam bir saat 6 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Wimbledon'da ilk kez yarı finale yükselen Barty, final bileti alabilmek için 2018 yılının şampiyonu ve 25 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.

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