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Wimbledon'da Swiatek elendi, Djokovic dördüncü turda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Polonyalı Iga Swiatek üçüncü turda elenirken, Sırp Novak Djokovic dördüncü tura yükseldi.

Yunus Kaymaz  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Wimbledon'da Swiatek elendi, Djokovic dördüncü turda

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında, dünya kadınlar 1 numarası Swiatek, Kazak Yulia Putintseva ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 59 dakika süren mücadelede rakibini 3-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Putintseva, turnuvada ilk kez 4. tur biletini aldı.

2022 şampiyonu Kazak Elena Rybakina, eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 6-0 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bırakırken, son 2 yılın finalisti Tunus Ons Jabeur, Ukraynalı Elina Svitolina'ya 6-1 ve 7-6'lık setlerle mağlup oldu.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Djokovic, Avustralyalı Alexei Popyrin'i 4-6, 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-4, 6-4, 7-6, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev de Belçikalı Jan-Lennard Struff'u 6-1, 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle geçti.

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