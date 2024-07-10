Dolar
32.86
Euro
35.57
Altın
2,378.32
ETH/USDT
3,109.00
BTC/USDT
58,515.00
BIST 100
10,743.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Gaziemir ilçesi Irmak mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Wimbledon'da Djokovic'in rakibi De Minaur sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 9 numaralı seribaşı Avustralyalı raket Alex De Minaur, kalçasındaki sorun nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı.

Fatih Erel  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Wimbledon'da Djokovic'in rakibi De Minaur sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi -

İstanbul

Wimbledon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Alex De Minaur, Arthur Fils'e karşı 4. tur maçında kalça sakatlığı geçirmesinin ardından Wimbledon'dan çekildiğini duyurdu." denildi.

Avustralyalı 9 numaralı seribaşı tenisçi, bugün çeyrek finalde Novak Djokovic ile karşılaşacaktı.

Sırp raket, rakibinin sakatlığı nedeniyle çeyrek final maçında çıkmadan yarı finale yükselmiş oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı
Mevcut projeksiyona göre Türkiye nüfusu 2100'de 50 milyonun altına düşebilir
Bakan Güler: Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca güvenlik koridoru oluşturmaya kararlıyız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasının çatı katında yangın çıktı
15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak

Benzer haberler

Wimbledon'da Djokovic'in rakibi De Minaur sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi

Wimbledon'da Djokovic'in rakibi De Minaur sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi

Alcaraz ve Medvedev, Wimbledon'da yarı finale çıktı

Djokovic, Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi

Sinner ve Alcaraz, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı

Sinner ve Alcaraz, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı
Wimbledon'da Swiatek elendi, Djokovic dördüncü turda

Wimbledon'da Swiatek elendi, Djokovic dördüncü turda
Wimbledon'da Sinner, Alcaraz ve Gauff, dördüncü tura çıktı

Wimbledon'da Sinner, Alcaraz ve Gauff, dördüncü tura çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet