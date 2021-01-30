Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya veda etti

West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile son antrenmanına çıkarak takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı. İspanyol basını, Celta Vigo'nun Everton'dan Cenk Tosun ile ilgilendiğini iddia etti.

Şenhan Bolelli   | 30.01.2021
West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya veda etti

Madrid

İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile son antrenmanına çıkarak takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında yarın deplasmanda Granada ile karşılaşacak Celta Vigo'da Okay Yokuşlu maç kadrosuna alınmadı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Okay'ın Celta ile bugün son antrenmanına çıkarak takım arkadaşlarıyla vedalaştığı, 1-2 gün içinde İngiltere'ye seyahat edeceği belirtildi.

Okay'ın, West Bromwich Albion takımına sezon sonuna kadar kiralık gideceği ancak satın alma opsiyonunun da İngiliz kulübünde olacağı iddia edildi.

Celta'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan gelen Okay, ilk sezonunda 30 maç oynayıp, 2 gol attı.

Geçen sezon 26 maçta görev yapan Okay, bu sezon ise 12 karşılaşmada forma giydi.

Öte yandan Celta Vigo'yu yakından izleyen yerel basında yer alan haberlerde, sol kanat oyuncusu Uruguaylı Lucas Olaza'yı da Real Valladolid'e vermek üzere olan Celta'nın, hücum bölgesi için Everton'dan Cenk Tosun'u alabileceği ileri sürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiliz Kilisesi, Kovid-19 aşısını kontrol etmeye çalışan AB'yi Hristiyan değerlere karşı gelmekle suçladı
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 871 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 447 bini aştı
Ukrayna, COVAX kapsamında şubatta 117 bin Pfizer aşısı alacak
Kovid-19'un kökenlerini araştıran DSÖ ekibi, Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor

Benzer haberler

West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya veda etti

West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya veda etti

Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de

Gençlerbirliği'nde orta saha transferi

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı
Gaziantep FK, milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u kiraladı

Gaziantep FK, milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u kiraladı
Galatasaray'da golcü futbolcu Diagne, West Bromwich Albion'a kiralandı

Galatasaray'da golcü futbolcu Diagne, West Bromwich Albion'a kiralandı