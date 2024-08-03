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Vatikan, Paris Olimpiyat Oyunları açılış gösterilerinden üzüntü duyulduğunu bildirdi

Katolik Kilisesinin merkezi Vatikan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış gösterileri nedeniyle üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Salih Okuroğlu  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Vatikan, Paris Olimpiyat Oyunları açılış gösterilerinden üzüntü duyulduğunu bildirdi

Ankara

Vatikan'dan Fransa'nın ev sahipliğindeki Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz'daki açılış gösterilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, gösterilerden üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Tüm dünyanın ortak değerleri paylaşmak üzere bir araya geldiği prestijli bir etkinlikte, dine yönelik gülünç imalarda bulunulmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Olimpiyatların açılışı, Hz. İsa'ya saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki toplamıştı

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edildiği ve dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.

Törenin sanat yönetmenliğini yürüten Thomas Jolly de tepkiyle karşılanan sahne gösterisinde "Son Akşam Yemeği" tablosunun değil bir pagan şenliğinin canlandırıldığını savunmuştu.

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