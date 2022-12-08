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Utah Jazz, son saniyelerde bulduğu sayılarla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, son saniyelerde bulduğu sayılarla konuk ettiği Golden State Warriors'ı 124-123 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 08.12.2022
Utah Jazz, son saniyelerde bulduğu sayılarla kazandı

Ankara

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinin çekişmeli mücadelesinde, Jazz, son 13 saniyesine 4 sayı farkla geride girdiği maçı üst üste bulduğu sayılarla çevirdi ve Warriors'ı yenerek sezonun 15. galibiyetine uzandı.

Jazz'de Jordan Clarkson 22 sayı ve 9 asist, Simone Fontecchio ile Malik Beasley 18'er, Collin Sexton 17 sayı, Kelly Olynyk 15 sayı ve 5 asist, Nickeil Alexander-Walker 11 sayı ve 7 ribaunt, Walker Kessler 10 sayı, 12 ribaunt ve 5 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Yıldız oyunculardan Stephen Curry, Andrew Wiggins ve Draymond Green'in kadroda yer almadığı Warriors'ta, Jordan Poole 36 sayı ve 8 asist, Jonathan Kuminga 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Klay Thompson 22 sayıyla mücadele etti.

Antetokounmpo durdurulamıyor

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Milwaukee Bucks, ağırladığı Sacramento Kings'i 126-113 yenerek 24. maçında 18. kez kazandı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 35 sayı ve 7 asistle maçın en skoreri oldu. Nijerya asıllı Yunan oyuncu, Kareem Abdul-Jabbar'ın ardından Bucks tarihinde üst üste 8 maçta 30 sayı barajını aşan ikinci isim oldu. Jrue Holiday 31 sayı ve 6 asist, Brook Lopez 17 sayı ve 9 ribaunt, Khris Middleton 14 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle skora destek verdi.

Bu sezon 10. kez kaybeden Kings'te Domantas Sabonis 23 sayı, 12 ribaunt ve 7 asist, Harrison Barnes 20 sayı, Malik Monk 16 sayı ve 6 ribaunt, Keegan Murray ile De'Aaron Fox 15'er sayı üretti.

Celtics deplasmanda farklı kazandı

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, son 10 maçındaki 8. galibiyeti, deplasmanda Phoenix Suns'ı 125-98 yenerek elde etti.

Bu sezon 26 karşılaşmada 21. kez kazanan Celtics'te Jaylen Brown 25 sayı ve 7 ribaunt, Jayson Tatum 25 sayı ve 5 ribaunt, Malcolm Brogdon 16 sayı ve 5 asist, Grant Williams 14 sayı ve 6 ribauntla galibiyeti getirdi.

Sezonun 9. mağlubiyetini alan Suns'ta, Josh Okogie 28 sayıyla kariyer rekoru kırarken, Devin Booker 17 sayı attı.

Sonuçlar

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 116-111 (uzatmada)

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 122-116

New York Knicks-Atlanta Hawks: 113-89

Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 126-113

Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 121-115

Chicago Bulls-Washington Wizards: 115-111

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 126-113

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 123-102

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 104-98

Utah Jazz-Golden State Warriors: 124-123

Phoenix Suns-Boston Celtics: 98-125

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