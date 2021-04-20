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UEFA'ya bağlı 55 ülke 'Avrupa Süper Ligi' kınayan bildiriyi kabul etti

Doğa Kırmızıoğlu   | 20.04.2021
UEFA'ya bağlı 55 ülke 'Avrupa Süper Ligi' kınayan bildiriyi kabul etti

Ankara
UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan "Avrupa Süper Ligi" kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul etti.

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