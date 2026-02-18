UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile Belçika temsilcisi Genk arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçını yönetecek.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Maksimir Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan Fedayi San, VAR, Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.