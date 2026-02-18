Dolar
43.76
Euro
51.77
Altın
4,999.24
ETH/USDT
1,983.10
BTC/USDT
67,400.00
BIST 100
14,263.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile Belçika temsilcisi Genk arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçını yönetecek.

Can Öcal  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Maksimir Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan Fedayi San, VAR, Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 13'üncü duruşması sona erdi
Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda TSK ile İspanya Silahlı Kuvvetleri havan atışı yaptı
Edirne'de debisi yükselen Meriç Nehri arazilere yayıldı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 939 bin 538 anne adayını eğitim programlarımıza dahil ettik
Büyükçekmece'de İETT otobüsünün yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA, Benfica-Real Madrid maçındaki ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: Çok motiveyiz, çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz

Fenerbahçe, Avrupa'da 299. maçına çıkacak

Fenerbahçe, Avrupa'da 299. maçına çıkacak
Galatasaray'ın Juventus galibiyeti dünya basınında

Galatasaray'ın Juventus galibiyeti dünya basınında
Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında Kadıköy performansına güveniyor

Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında Kadıköy performansına güveniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet