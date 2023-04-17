UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi yarın başlayacak.
Ankara
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarı finalistler, yarın ve 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.
Manchester City 3, Inter ve son şampiyon Real Madrid 2, Milan ise bir gollük skor avantajıyla rövanşlara çıkacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanşlarının programı ve ilk maçların skorları şöyle:
18 Nisan:
Chelsea (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (0-2)
Napoli (İtalya)-Milan (İtalya) (0-1)
19 Nisan:
Bayern Münih (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (0-3)
Inter (İtalya) - Benfica (Portekiz) (2-0)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.