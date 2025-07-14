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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk tur eleme maçları, yarın ve 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

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Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (1-1)

18.30 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Vikingur (Faroe Adaları) (3-2)

20.00 RFS (Letonya) - Levadia (Estonya) (1-0)

20.00 Milsami (Moldova) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-1)

20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Zalgiris (Litvanya) (0-2)

20.00 Malmö (İsveç) - Iberia (Gürcistan) (3-1)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - The New Saints (Galler) (0-0)

21.00 Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova) (0-1)

21.30 Inter Escaldes (Andorra) - FCSB (Romanya) (1-3)

22.00 Buducnost (Karadağ) - Noah (Ermenistan) (0-1)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Virtus (San Marino) (2-0)

22.00 Breidablik (İzlanda) - Egnatia (Arnavutluk) (0-1)

16 Temmuz Çarşamba:

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda) (0-1)

21.45 Dinamo Minsk (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)

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