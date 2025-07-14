UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk tur eleme maçları, yarın ve 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
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Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
18.00 Kairat (Kazakistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (1-1)
18.30 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Vikingur (Faroe Adaları) (3-2)
20.00 RFS (Letonya) - Levadia (Estonya) (1-0)
20.00 Milsami (Moldova) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-1)
20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Zalgiris (Litvanya) (0-2)
20.00 Malmö (İsveç) - Iberia (Gürcistan) (3-1)
21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - The New Saints (Galler) (0-0)
21.00 Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova) (0-1)
21.30 Inter Escaldes (Andorra) - FCSB (Romanya) (1-3)
22.00 Buducnost (Karadağ) - Noah (Ermenistan) (0-1)
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Virtus (San Marino) (2-0)
22.00 Breidablik (İzlanda) - Egnatia (Arnavutluk) (0-1)
16 Temmuz Çarşamba:
21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda) (0-1)
21.45 Dinamo Minsk (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.