Euro
9.89
Dolar
8.45
BIST 100
1,449.59
Altın
1,787.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

Mutlu Demirtaştan   | 18.08.2021
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

Istanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Rövanşlarının 24-25 Ağustos'ta oynanacağı ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Benfica (Portekiz) - PSV (Hollanda): 2-1

Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0

Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan): 3-2

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 33'e yükseldi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için aşı tanımlaması yapıldı

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar tamamlandı