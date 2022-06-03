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UEFA, Şampiyonlar Ligi öncesinde yaşananlar için özür diledi

Yunus Kaymaz   | 03.06.2022
UEFA, Şampiyonlar Ligi öncesinde yaşananlar için özür diledi

İstanbul

UEFA, Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı final maçı öncesinde yaşananlar nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde korkutucu ve üzücü olaylar yaşamak ya da bu olaylara tanık olmak zorunda kalan tüm taraftarlardan içtenlikle özür dilemektedir. Hiçbir futbol taraftarı bu duruma düşürülmemelidir ve bu bir daha yaşanmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin geç başlamasına neden olan olaylara ilişkin bağımsız bir rapor hazırlandığını duyurmuştu. Raporda, Stade de France'ta oynanan finalde söz sahibi tüm kuruluşların, karar verme süreçleri, sorumluluk ve davranışları kapsamlı şekilde incelenecek.

Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlangıcı, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle 3 kez ertelenmiş ve maç 36 dakika geç başlamıştı.


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