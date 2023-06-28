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UEFA, Konferans Ligi'nin finallerini Atina ve Wroclaw'a verdi

Avrupa Konferans Ligi'nin adını değiştiren UEFA, turnuvanın gelecek iki yıldaki finallerinin Yunanistan ve Polonya'da oynanmasına karar verdi.

Yunus Kaymaz  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
UEFA, Konferans Ligi'nin finallerini Atina ve Wroclaw'a verdi

İstanbul

UEFA İcra Kurulu, İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde toplandı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin adının 2024-25 sezonundan itibaren "UEFA Konferans Ligi" olarak değiştirildiği kaydedildi.

UEFA, Avrupa futbolunun üç numaralı kupasında, gelecek sezon finalinin Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OPAP Arena'da, 2025 finalinin ise Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Şehir Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.

2025 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalini Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'na veren UEFA, 2025 Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası'nın ev sahibi olarak da Polonya'yı belirledi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri yine grup aşaması ve play-off'lardan oluşacak.

Lig formatındaki grup aşaması, Mart ve Kasım 2025 tarihleri arasında, 12 grupta oynanacak. Grup liderleri doğrudan Dünya Kupası biletini alacak.

Play-off'larda mücadele edecek takım sayısı ise 12'den 16'ya çıktı. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takımın yanı sıra gruplarda ilk ikiye giremeyen ve UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi sıralamaya sahip dört takım play-off'larda yer alacak.

Mart 2026'da oynanacak play-off eşleşmelerinde yarı final ve finaller tek ayaklı olacak.

Transfer ücreti en fazla 5 yıla yayılabilecek

UEFA, finansal fair-play kapsamında bir futbolcunun transfer ücretinin, sözleşmesi daha uzun olsa bile en fazla 5 yıla yayılmasını kararlaştırdı.

Karar, 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlayacak ve geçmişte yapılan uzun süreli sözleşmeleri etkilemeyecek.

İcra Kurulu, bir sonraki toplantısını 26 Eylül'de Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nde yapacak.

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