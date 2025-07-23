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UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, UEFA Konferans Ligi 2.eleme turunda Karadağ'ın Decic ile Avusturya'dan Rapid Wien'in oynayacağı maçta görev yapacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamaya göre Karadağ'ın Tuzi şehrindeki Tusko Polje Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Candaş Elbil üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

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