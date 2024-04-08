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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Macaristan’la oynayacakları maçın son antrenmanını Pendik Stadı’nda gerçekleştiriyor.
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UEFA, Fenerbahçe'nin 3 maçlık deplasman yasağı cezasının bir maçını erteledi

UEFA, Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verdiği 3 maç deplasman bileti satışından men cezasının bir maçını erteledi.

Abdulkadir Karakaya  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
UEFA, Fenerbahçe'nin 3 maçlık deplasman yasağı cezasının bir maçını erteledi

İstanbul

UEFA Temyiz Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 2 maçlık bilet satışından men ve 80 bin avro para cezası onandı.

Sarı-lacivertlilerin bir maçlık cezasının ise 2 yıl boyunca ertelenmesi kararlaştırıldı.

UEFA, Union Saint-Gilloise maçında "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemler ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçeleriyle Fenerbahçe'ye ceza vermişti.


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