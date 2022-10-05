Dolar
18.58
Euro
18.47
Altın
1,715.08
ETH/USDT
1,352.30
BTC/USDT
20,213.00
BIST 100
3,492.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Anakara’da Lova İnovasyon Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor

Türk takımları Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları, yarın oynanacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 05.10.2022
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç oynanacak.

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı 22.00'de konuk edecek. H Grubu'ndaki Trabzonspor ise deplasmanda TSİ 19.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.

Üçüncü hafta grup maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Sturm Graz (Avusturya)-Lazio (İtalya)

19.45 Sheriff (Moldova)-Real Sociedad (İspanya)

19.45 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Manchester United (İngiltere)

19.45 Zürih (İsviçre)- PSV Eindhoven (Hollanda)

19.45 HJK Helsinki (Finlandiya)-Ludogorets (Bulgaristan)

19.45 Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya)

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan)

19.45 Monaco (Fransa)-Trabzonspor

22.00 Midtjylland (Danimarka)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Arsenal (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Rennes (Fransa)-Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Fenerbahçe-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Roma (İtalya)-Real Betis (İspanya)

22.00 Braga (Portekiz)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Freiburg (Almanya)-Nantes (Fransa)



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, terör suçlularının iadesi için bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi
Türkiye ve dünya gündemi
TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna savaşında, uluslararası hukukun ihlal edildiğini birçok vesile ile tekrarlıyoruz

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet