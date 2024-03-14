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UEFA Avrupa Ligi'nde 4 takım adını çeyrek finale yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen Benfica, Olimpik Marsilya, West Ham United ve Milan çeyrek finale çıktı.

Abdulkadir Karakaya  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
UEFA Avrupa Ligi'nde 4 takım adını çeyrek finale yazdırdı Fotoğraf: Lukas Kabon - AA

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla başladı.

Milli futbolculardan Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, 2-2 biten ilk maçın rövanşında karşılaştı.

Ibrox Stadı'ndaki mücadeleyi 66. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle 1-0 kazanan Benfica, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Rıdvan Yılmaz maçta 90 dakika forma giyerken, Orkun Kökçü 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Öne çıkan bir diğer mücadelede Villarreal, Olimpik Marsilya'yı 3-1 yenmesine rağmen ilk maçta aldığı 4-0'lık yenilgi dolayısıyla turnuvaya veda etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Villarreal (İspanya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 3-1 (İlk maç: 0-4)

Rangers (İskoçya)-Benfica (Portekiz): 0-1 (2-2)

West Ham United (İngiltere)-Freiburg (Almanya): 5-0 (0-1)

Slavia Prag (Çekya)-Milan (İtalya): 1-3 (2-4)


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