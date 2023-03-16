UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş ayağında 4 maç tamamlandı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağında 4 maç tamamlandı. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün 2 gol attığı maçta çeyrek finale yükseldi.
İstanbul
UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol takımı Sevilla, İngiliz ekibi Manchester United, İtalya temsilcisi Juventus ve Hollanda takımı Feyenoord, çeyrek finale kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağında 4 maç tamamlandı.
Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya takımı Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen ilk maçı 2-0 kaybettiği için UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
Hollanda temsilcisi Feyenoord, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Maçtan 7-1 galip ayrılan Hollanda takımı çeyrek finale adını yazdırdı.
Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü de maçta 2 gol attı.
Son 16 turunda tamamlanan diğer rövanş maçlarının ardından Juventus ve Manchester United da çeyrek finale kaldı.
TSİ 20.45'te başlayan son 16 turu rövanş maçlarının sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Sevilla (İspanya) 1-0 (0-2)
Freiburg (Almanya)-Juventus (İtalya) 0-2 (0-1)
Real Betis (İspanya)-Manchester United (İngiltere) 0-1 (1-4)
Feyenoord (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 7-1 (1-1)
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