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UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. haftada 8 karşılaşma tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, TSİ 19.45'te başlayan 8 karşılaşma tamamlandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.10.2022
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. haftada 8 karşılaşma tamamlandı Fotoğraf: Sergei Gapon/AA

Ankara

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları başladı.

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, konuk ettiği Rennes karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen önemli bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golleri Enner Valencia, Miha Zajc ve Emre Mor'dan gelirken, konuk ekip Amine Gouiri (2) ve Martin Terrier ile ağları sarstı.

Bu sonuçla 11 puana sahip iki takımdan lider Fenerbahçe ve ikinci Rennes arasında son 16 turuna doğrudan katılım hakkı verecek liderlik mücadelesi, son haftaya taşındı. Grubu ikinci sırada tamamlayan takım ise play-off turunu geçmesi halinde son 16 turu vizesi alabilecek.

Grubun diğer maçında ise Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca, ağırladığı Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. İlk ikiye kalma şansı kalmayan takımlardan ev sahibi ekipte Omri Altman (2) ve Rafael Lopes, Ukrayna temsilcisinde Vladyslav Vanat ve Denys Garmash (2) golleri kaydetti.

Öne çıkan karşılaşmada, PSV, konuk ettiği Arsenal'i Veerman ve De Jong'un golleriyle 2-0 yenerek sürprize imza attı.

Sona eren maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Lazio (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 2-1

Zürih (İsviçre) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-1

PSV (Hollanda) - Arsenal (İngiltere): 2-0

Fenerbahçe - Rennes (Fransa): 3-3

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-3

Ludogorets (Bulgaristan) - Real Betis (İspanya): 0-1

Malmö (İsveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-2

Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz): 1-0

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