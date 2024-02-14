UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turunda 8 maç oynanacak.
İstanbul
Play-off turunda rövanş karşılaşmaları 22 Şubat Perşembe günü yapılacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.
Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)
23.00 Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)
23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)