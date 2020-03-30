Euro
7.26
Dolar
6.58
BIST 100
88,185.86
Altın
1,622.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da görüşecek

UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs hakkında gelişmeleri görüşmek amacıyla 1 Nisan Çarşamba günü video konferans görüşmesine çağırdı.

Berad Büyük   | 30.03.2020
UEFA 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da görüşecek Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

UEFA'nın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında 2 hafta önceki görüşmeden sonra gelişmeleri tartışmak ve liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşleri paylaşmak üzere 55 üye ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak.

Toplantıda, milli takım ve kulüp müsabakalarındaki gelişmelerin yanı sıra oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konular da ele alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi
Almanya'da Kovid-19 tedbirleri hafifletilmeden sürecek
Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirleri sürüyor
Cristiano Ronaldo'dan koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısı

Benzer haberler

UEFA 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da görüşecek

UEFA 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da görüşecek

Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirleri sürüyor

Prof. Dr. Sencer İmer: Koronavirüs sonrası yeni bir dünya düzeni oluşur

Cristiano Ronaldo'dan koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısı

Cristiano Ronaldo'dan koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısı
Koronavirüs bankacılık işlemlerini dijitale kaydırdı

Koronavirüs bankacılık işlemlerini dijitale kaydırdı
İtalya'da Kovid-19 karantinası, Paskalya sonuna kadar sürecek

İtalya'da Kovid-19 karantinası, Paskalya sonuna kadar sürecek