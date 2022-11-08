Dolar
18.59
Euro
18.74
Altın
1,716.22
ETH/USDT
1,539.50
BTC/USDT
20,182.00
BIST 100
4,360.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Kristersson'u kabul etti
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Türkiye'nin İskoçya ve Çekya maçlarının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır'da İskoçya, 19 Kasım Cumartesi günü de Gaziantep'te Çekya ile yapacağı maçların öncelikli bilet satışı başladı.

Hilmi Sever   | 08.11.2022
Türkiye'nin İskoçya ve Çekya maçlarının öncelikli bilet satışı başladı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir gün sürecek öncelikli bilet satışından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübünün kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabiliyor.

İskoçya ve Çekya maçlarının genel bilet satışı, yarın saat 17.00'de başlayacak. Biletler www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler konusunda sorumluluk kabul edilmeyecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye-İskoçya ve Türkiye-Çekya maçlarının bilet fiyatları ise kale arkası tribünler için 30, doğu ve batı tribünler için ise 50 lira olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kapadokya'da peribacalarına zarar veren 400'den fazla yapı kaldırıldı
Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Emine Erdoğan: Temizlik, gündelik ve alelade bir pratikten ziyade inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

TFF Tahkim Kurulu, Fatih Karagümrük'ün başvurusunu reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Fatih Karagümrük'ün başvurusunu reddetti

Başkent ekibi bir üst tura yükseldi

Türkiye'nin İskoçya ve Çekya maçlarının öncelikli bilet satışı başladı

Uşakspor bir üst tura adını yazdırdı

Uşakspor bir üst tura adını yazdırdı
Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
A Milli Kadın Futbol Takımı'na seçilen Senem'in hedefi 'kalenin vazgeçilmezi' olmak

A Milli Kadın Futbol Takımı'na seçilen Senem'in hedefi 'kalenin vazgeçilmezi' olmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet