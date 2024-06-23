Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,320.69
ETH/USDT
3,495.50
BTC/USDT
64,255.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayram tatili dönüşünde trafikteki son duruma ilişkin Çamlıca gişelerinden yayındayız
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma ihtimalleri ve muhtemel rakipleri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olarak 3 puanda kalan A Milli Takım'a gruptan 2. çıkmak için Çekya ile oynayacağı son maçta 1 puan yeterli olacak.

Hilmi Sever  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma ihtimalleri ve muhtemel rakipleri

Hannover

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Grupta son maçlarda Türkiye-Çekya ve Portekiz-Gürcistan karşılaşmaları oynanacak.

A Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu 2. sırada tamamlayacak ve Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.

Milli takım grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turu karşılaşmasını D Grubunun lider bitirecek ekiple 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

En iyi 3.'lük ihtimali

Ay-yıldızlı ekibin Çekya'ya mağlup olması halinde ise Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplarda oluşacak duruma göre en iyi 3. olma ihtimali bulunuyor.

Milli Takım Çekya'ya kaybedip, Gürcistan da Portekiz karşısında galip gelemezse en iyi 3. olması için diğer gruplardaki tabloya bakılacak. Türkiye 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

B Grubu'nda iki maçını da kazanan İspanya grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Türkiye ile İspanya 30 Haziran'da Köln'de karşı karşıya gelecek.

C Grubu'nda son maçlar öncesinde 4 puana sahip İngiltere ile 2'şer puanı bulunan Danimarka ve Slovenya'nın liderlik şansı sürüyor.

Türkiye, en iyi dört 3. arasına girip C Grubu'nun lideri ile eşleşirse 30 Haziran'da Gelsenkirchen'de son 16 turu maçına çıkacak.

A Milli Takım, son maçında Çekya'ya mağlup olursa ve Gürcistan da Portekiz'i yenerse son sırada kalarak turnuvaya veda edecek.

Türkiye, diğer gruplarda son maçlar tamamlandıktan sonra Çekya ile karşılaşacağı için, son durumu görerek sahaya çıkacak.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi
AŞTİ'de bayram tatili dönüşü hareketliliği
İzmir'de yol ve kavşaklarda görevlendirilen sağlık ekipleri tatilde 20 kazaya müdahale etti
Trakya'da hububat hasadının başladığı son 1 ayda yaklaşık 3 bin dekarlık alan yandı
UYAP 54 kurumla 175 farklı entegrasyonu sağladı

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi

Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma ihtimalleri ve muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'de futbolcuların yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri yapılıyor

Trakya'da ormanlar yangınlara karşı 18 kuleden gözetleniyor

Trakya'da ormanlar yangınlara karşı 18 kuleden gözetleniyor
Büyük İstanbul Otogarı'nda tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor

Büyük İstanbul Otogarı'nda tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor
Trabzonspor'da Egemen Korkmaz teknik ekipten ayrıldığını duyurdu

Trabzonspor'da Egemen Korkmaz teknik ekipten ayrıldığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet