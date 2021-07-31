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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Türkiye, Tokyo 2020'nin 8. gününde ilk altın madalyasını aldı

Türkiye, oyunların 8. gününü okçulukta Mete Gazoz'un aldığı altın madalyayla kapattı. Mete'nin bu şampiyonluğu Türkiye'nin Tokyo 2020'de aldığı ilk altın, Türk okçuluğunun ise ilk olimpiyat madalyası oldu.

Emrah Oktay   | 31.07.2021
Türkiye, Tokyo 2020'nin 8. gününde ilk altın madalyasını aldı

Tokyo

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününü 1 altın madalya alarak tamamladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 8. gün geride kaldı. Türkiye'den 3 branşta 5 milli sporcu ile 1 takım, mücadele etti.

Okçulukta klasik yay bireysel kategoride mücadele eden Mete Gazoz, güne son 16 turundan başladı. Mete, rakiplerini tek tek geçerek altın madalyaya uzandı. Mete'nin bu şampiyonluğu Türkiye'nin Tokyo 2020'de aldığı ilk altın, Türk okçuluğunun ise ilk olimpiyat madalyası oldu.

Tokyo 2020'de B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 4. maçında Arjantin ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, grubu ilk 4 arasında bitirmeyi garantileyerek tarihinde 2. kez katıldığı olimpiyatlarda ilk kez gruptan çıktı.

Sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı. Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.

Atletizmde 100 metre elemelerinde 2 milli atlet piste çıktı. Emre Zafer Barnes 10.47'lik derecesi, Jak Ali Harvey ise 10.25'lik derecesiyle yarı finale kalamadı.

Yelkende finn sınıfında mücadele eden Alican Kaynar, yedinci yarışını 7. sırada tamamlarken, sekizinci yarışını ise tamamlayamadı. Milli yelkenci, genel sıralamada ise 8. sırada yer aldı.


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