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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Türkiye, badmintonda tek sporcu ile olimpiyatta yer alacak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda badminton branşında Türkiye'yi bir sporcu temsil edecek.

Ercan Çakar  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Türkiye, badmintonda tek sporcu ile olimpiyatta yer alacak

İstanbul

Porte de la Chapelle Arena'da yapılacak badminton müsabakaları, 27 Temmuz'da başlayıp 5 Ağustos'ta sona erecek. Toplam 5 madalyanın dağıtılacağı bu branşta 86 erkek ve 86 kadın olmak üzere 172 sporcu mücadele edecek.

Bu branşta Türkiye'den sadece Neslihan Yiğit Arın mücadele verecek. Milli sporcu, Badminton Dünya Federasyonu (BWF) tarafından açıklanan dünya sıralamasındaki yerinden dolayı Paris 2024'te gitmeye hak kazandı.

Neslihan Yiğit Arın, kariyerinde üçüncü kez olimpiyatta yer alacak. Milli sporcu, 2012 Londra ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmişti.

Uzakdoğu ülkeleri favori

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda badmintonda Uzakdoğu ülkelerinin üstünlüğü bekleniyor.

Paris 2024'de bu branşta en fazla kotayı Çinli sporcular aldı. Bu ülkeyi, Güney Kore, Japonya, Endonezya, Taylan ve Danimarka takip ediyor.

Tokyo 2020'de badmintonda verilen madalyaların 2'sini Çin, birini Tayvan, birini Endonezya, birini de Danimarka kazanmıştı.

Badmintonda olimpiyat tarihinde Asya kıtası dışından sadece 3 sporcu altın madalya kazanabildi.

Tarihi

Çin, Japonya, Hindistan ve Tayland'da en az bin yıldır bilinen badminton, 1860'lı yıllardan sonra yavaş yavaş şu anki formuna oturtuldu. Bu sporun, Beauford Dükü'nün ''Badminton Sarayı'' adını taşıyan konutunda oynandığı ve adını buradan aldığı ifade edilmektedir.

Uluslararası Badminton Federasyonu (IBF) Kanada, Danimarka, İngiltere, Fransa, İrlanda, Hollanda, Yeni Zelanda, İskoçya ve Galler'in katılımıyla 1934 yılında kuruldu. Badminton, Olimpiyat Oyunları'na 1992'de Barcelona'da dahil edildi.

Özellikle Asya ülkelerinde popüler olan badminton, 2 veya 4 kişi tarafından oynanıyor. Karşılaşmalar tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde yapılıyor. Puan almak için topu, tekler ve çiftler için farklı ölçülere sahip olan sahanın rakip tarafına düşürmek gerekiyor.

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