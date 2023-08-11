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Türkiye, 2024-2025 sezonunda Avrupa'da 5 takımla yer alacak

Futbolda Türkiye'yi 2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında 5 takım temsil edecek.

Bozhan Memiş  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Türkiye, 2024-2025 sezonunda Avrupa'da 5 takımla yer alacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takımın yanı sıra, ligi 2. sırada bitiren ekip; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek ilk ekip olurken, lig 3.'sü ise, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak ikinci temsilci olacak. Sezonu 4. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kulüp, sezonu ilk 3 sıra içerisinde tamamlarsa, lig 4.'sü ekip UEFA Avrupa Ligi'ne, 5. olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

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