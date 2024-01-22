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Trabzonsporlu futbolcu Bakasetas, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transfer oldu

Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transfer oldu.

Hakan Burak Altunöz  | 22.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Trabzonsporlu futbolcu Bakasetas, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transfer oldu

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcunun 31 Mayıs 2023 tarihinde bitecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Panathinaikos FC, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1 Milyon Avro ödeme yapacaktır." denildi.

Panathinaikos'a transfer olan Bakasetas'tan, Trabzonsporlu taraftarlara veda mesajı

Panathinaikos'a transfer olan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'lu taraftarlara veda etti.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transferi gerçekleşen Bakasetas, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, hayatta her güzel anın bir sonu olduğunu belirtti.

Yaklaşık 3 yıldır formasını giydiği bordo-mavili takımdan ayrılma zamanının geldiğini aktaran Bakasetas, şunları kaydetti:

"Tabii ki bu 3 yılda her koşuldaki desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bence birlikte inanılmaz anlar yaşadık. Her zaman kalbimde olacak çok güçlü anlar yaşadık. Tabii ki zor anlar da vardı ama bu zor zamanlar sizi daha güçlü kılar. Birbirinizi daha da derinden seversiniz bu da benim için çok önemli. Sizlere tekrar her şey için teşekkür ediyorum. Kulüpteki ilk günümden itibaren beni içinize kabul ettiniz. Kendi adıma da şunu ifade etmek istiyorum. Bilmenizi istiyorum ki bu 3 yılda sözleşmenin her gününde hep yüzde yüzümü verdim. Sizi her zaman seveceğim ve her zaman kalbimde olacaksınız."

Trabzonspor Kulübü de teşekkürlerini ilettiği Yunan futbolcuya, "Birlikte yaşadığımız paha biçilemez anlar, kazanılan kupalar, şampiyonluklar. Seni hep güzelliklerle hatırlayacağız. Her şey için teşekkürler Tasos." ifadelerini kullandı.

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