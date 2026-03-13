Dolar
44.19
Euro
50.75
Altın
5,088.87
ETH/USDT
2,100.00
BTC/USDT
71,500.00
BIST 100
13,121.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’ın başkenti Tahran’da cuma namazı sonrası ABD ve İsrail’e yönelik protesto gösterisi düzenleniyor. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak.

Selçuk Kılıç  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trabzon

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, yarınki mücadelede görev alamayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Çiftçi'den araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemlerine ilişkin açıklama
Yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı iddia edilen 8 zanlı yakalandı
Kuşadası Belediye Başkanı Günel, "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Tokat'ta meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı

Benzer haberler

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Göztepe, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapıldı

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapıldı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet