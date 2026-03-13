Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak.
Trabzon
Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.
Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, yarınki mücadelede görev alamayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.