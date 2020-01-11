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Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı

Premier Lig'in 22. hafta karşılaşmasında lider Liverpool, Tottenham'ı 1-0 yendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 11.01.2020
Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı

Ankara

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta karşılaşmasında lider Liverpool, Tottenham'ı 1-0 yendi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, ligde namağlup liderliğini koruyan sezonun formda ekibi Liverpool'u ağırladı.

Konuk ekip Liverpool, 37. dakikada Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla mücadeleyi 1-0 kazandı.

Puanını 61'e yükselterek bir maç eksiğiyle namağlup lider unvanını sürdüren Liverpool, ligde en yakın rakibi Leicester City ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkardı.

İngiltere temsilcisi, Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 maç sonunda en yüksek puan toplayan takım rekorunun da yeni sahibi oldu. 

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