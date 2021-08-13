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Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı

Paralimpik 2020 için Japonya'ya gelen Tunus Ulusal Paralimpik Takımı üyesinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ahmet Furkan Mercan   | 13.08.2021
Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı

Tokyo

Uluslararası turnuva kapsamında Tokyo'nun Narita Havalimanı'na inen Tunus Paralimpik Takımı'nda virüs saptandı.

Havalimanında PCR testi uygulanan 32 kişilik Tunus Paralimpik Takımı'nın bir yetkilisinde Kovid-19 tespit edildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, takım yetkilisi karantina periyoduna alındı.

Testi negatif çıkan takımın diğer üyeleri, hazırlık kampına katılmak üzere başkent Tokyo'nun Edogawa bölgesine gönderilecek.

Yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı Paralimpik 2020 Oyunları 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.​​​​​​​


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