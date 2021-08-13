Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı
Paralimpik 2020 için Japonya'ya gelen Tunus Ulusal Paralimpik Takımı üyesinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Tokyo
Uluslararası turnuva kapsamında Tokyo'nun Narita Havalimanı'na inen Tunus Paralimpik Takımı'nda virüs saptandı.
Havalimanında PCR testi uygulanan 32 kişilik Tunus Paralimpik Takımı'nın bir yetkilisinde Kovid-19 tespit edildi.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, takım yetkilisi karantina periyoduna alındı.
Testi negatif çıkan takımın diğer üyeleri, hazırlık kampına katılmak üzere başkent Tokyo'nun Edogawa bölgesine gönderilecek.
Yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı Paralimpik 2020 Oyunları 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.