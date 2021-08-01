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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Tokyo'da teniste tek erkeklerde Alexander Zverev şampiyon oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde teniste tek erkekler kategorisinde Alman Alexander Zverev altın madalya kazandı.

Emrah Oktay   | 01.08.2021
Tokyo'da teniste tek erkeklerde Alexander Zverev şampiyon oldu

Tokyo

Ariake Tenis Sahası'nda merkez kortta oynanan final maçında dünya 5 numarası Alman Alexander Zverev, dünya 25 numarası olan Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Karen Khachanov ile karşılaştı.

Alman sporcu, baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak 6-3 ve 6-1'lik setlerle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla altın madalya Zverev'e gümüş madalya ise Khachanov'a gitti.

Bronz madalyayı ise dünya 1 numarası Novan Djokovic'i yenen İspanyol Pablo Carreno Busta almıştı.

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