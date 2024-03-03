Tokyo Maratonu'nu Kipruto ve Kebede kazandı
2024 Tokyo Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Benson Kipruto, kadınlarda ise Etiyopyalı Sutume Asefa Kebede kazandı.
İstanbul
Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, Japonya'nın başkenti Tokyo'da koşuldu.
Erkeklerde ilk 3 Kenyalı atletlerden oluştu. Benson Kipruto, 2 saat 2 dakika ve 16 saniyelik derecesiyle parkur rekoru kırarak ipi göğüsledi. Kipruto'nun 39 saniye gerisindeki Timothy Kiplagat ikinci, 2 dakika 2 saniye arkasındaki Vincent Kipkemoi Ngetich üçüncü sırayı aldı.
Kadınlarda ise Etiyopyalı Kebede, 2:15:55'lik derecesiyle rekor kırarak kürsünün zirvesine çıktı. Kenyalı Rosemary Wanjiru 2:16:14'lük derecesiyle gümüş, Etiyopyalı Amane Beriso Shankul da 2:16:58 dereceyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Tokyo Maratonu'ndaki daha önceki parkur rekorlarını 2022'de erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge (2:2:40), kadınlarda ise vatandaşı Brigid Kosgei (2:16:02) kırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.