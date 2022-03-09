Dolar
14.62
Euro
16.16
Altın
1,989.08
ETH/USDT
2,735.00
BTC/USDT
42,158.00
BIST 100
2,042.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile baş başa görüştü.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Tiger Woods'un adı Şöhretler Müzesi'ne girecek

Doğa Kırmızıoğlu   | 09.03.2022
Tiger Woods'un adı Şöhretler Müzesi'ne girecek

Ankara

Dünyaca ünlü ABD'li sporcu Tiger Woods, Dünya Golf Şöhretler Müzesi'nde (Hall of Fame) yerini alacak.

Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliğinden (PGA) yapılan açıklamada, Florida eyaletindeki PGA Genel Merkezi'nde yarın düzenlenecek törenle, 46 yaşındaki golfçünün Şöhretler Müzesi'ne kabul edileceği belirtildi.

Golfün büyük turnuvalarından 15 kez zaferle ayrılarak ABD'li Jack Nicklaus'un (18) ardından en başarılı ikinci isim olan Woods, PGA Tur'da ise en fazla turnuva galibiyeti (82) alan golfçü unvanını ABD'li Sam Snead ile paylaşıyor.

En çok gelir elde eden sporcular arasında yer alan ve son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşayan Tiger Woods, son olarak geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından devam eden iyileşme süreci nedeniyle bir süredir turnuvalara katılamıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM, Kovid-19 testi pozitif olanların sonuç raporuyla sınava girebileceğini bildirdi
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüse yakalandı
Avusturya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu askıya alındı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı
Pentagon, Polonya'nın uçaklarını ABD'nin emrinde Ukrayna'ya gönderme teklifinin reddetti

Benzer haberler

Tiger Woods'un adı Şöhretler Müzesi'ne girecek

Tiger Woods'un adı Şöhretler Müzesi'ne girecek