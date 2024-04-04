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TFF: Fenerbahçe'nin 2023 Turkcell Süper Kupa maçını 23 Mayıs'a erteleme talebi kabul edilmedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa müsabakasının 23 Mayıs'a ertelenmesi talebinin kabul edilmediğini açıkladı.

Bozhan Memiş  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
TFF: Fenerbahçe'nin 2023 Turkcell Süper Kupa maçını 23 Mayıs'a erteleme talebi kabul edilmedi

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili bilgiler verilirken, elde edilecek bilet gelirinin, her iki kulübün muvafakatnameleriyle depremden etkilenen vatandaşların yararına kullanılacağı açıklandı.

İl Spor Güvenlik Kurulunun ikincisinin TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla bugün gerçekleştirildiğinin vurgulandığı açıklamada, erteleme talepleriyle ilgili olarak da bilgi verildi.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasının ertelenmesi için teklifte bulunulduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda bilinenin aksine Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı rakibi Olympiakos'un 7 Nisan 2024 tarihinde Yunanistan Süper Ligi'nde deplasmanda oynayacağı maçı ertelenmemiştir. Olympiakos'un Fenerbahçe ile oynayacağı iki maç arasında 14 Nisan 2024 tarihindeki maçı ertelenmiştir. TFF de Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı iki maçın arasına denk gelen 14 Nisan 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın ileri bir tarihe ertelenmesini teklif etmiş; Fenerbahçe ise TFF'nin bu teklifini kabul etmemiştir."

Fenerbahçe'nin Süper Kupa müsabakasının ertelenmesi için talepte bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Süper Kupa müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Spor Kulübünün 3 Nisan 2024 tarihinde yaptığı yazılı başvurusunda; '2023 Turkcell Süper Kupa maçı 23 Mayıs 2024 tarihinde, yabancı hakemlerin yönetiminde oynanmaz ise maça A takımımız ile çıkmayacağız.' ifadelerini içeren yazılı başvurusu A Milli Futbol Takımımızın, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları ve kamp programı göz önünde bulundurularak kabul edilmemiş ve maça Merkez Hakem Kurulu kadrosundan hakem ataması yapılmıştır. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce ilan edildiği üzere 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacaktır."

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