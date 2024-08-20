Dolar
33.89
Euro
37.70
Altın
2,524.52
ETH/USDT
2,600.90
BTC/USDT
59,783.00
BIST 100
9,986.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile oynayacağı maç için geldiği İsviçre’de konaklayacağı otele giriş yapıyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılıyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Tekvandocu Nafia: İlerleyen süreçte olimpiyatlarda altın madalya kazanıp yine buraya ineceğim

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Mustafa Ünal Uysal, Koray Kılıç  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Tekvandocu Nafia: İlerleyen süreçte olimpiyatlarda altın madalya kazanıp yine buraya ineceğim Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen karşılama programına, milli sporcunun annesi Ayşe ve babası Mehmet Kuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile diğer ilgililer ve sporcular katıldı.

İstanbul'dan gelen uçakla Çukurova Havalimanı'na inen Nafia, anne ve babasıyla hasret giderdi.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar, sporcuya çiçek verdi.

Nafia, burada kendisini karşılayanlarla da selamlaştı.

Milli sporcu, Paris'te kazandığı bronz madalyayı bir süreliğine annesi Ayşe'nin boynuna astı.

"Ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim"

Nafia Kuş Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle karşılanmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini dile getiren Nafia, çalışmaları ve başarılarıyla gelecek kuşaklara ışık olmak istediğini vurguladı.

Adana'da nice şampiyonların yetişeceğine inandığını belirten Nafia Kuş Aydın, şöyle devam etti:

"Ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim. Ailem bu sürece en yakın şekilde şahit oldu. Düştüğümde beni yeniden kaldırdılar. Hep bana inandılar ve güvendiler. Dünya şampiyonu olduğumda Adana beni bağrına basmıştı, güzel karşılamıştı. Şimdi olimpiyat madalyasıyla geldim. Yine çok güzel bir karşılama. İlerleyen süreçte olimpiyatlarda altın madalya kazanıp yine buraya ineceğim ve sizleri gururlandırmaya devam edeceğim."

Nafia, daha sonra kendisini karşılayan sporcularla fotoğraf çektirdi.

Adana Valisi Köşger'e ziyaret

Nafia daha sonra beraberinde ailesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Aileyi ve sporcuyu tebrik eden Köşger, Nafia'nın başarılarının devamını diledi.

Vali Köşger, Nafi Kuş Aydın'a hediye de verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Nafia, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya gelmiş, bu maçı 2-1 kazanarak madalyanın sahibi olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih Belediyesi sahipsiz köpekleri topluyor
Ümraniye'de 2 öğretmeni darbeden öğrenci yakını hakkında iddianame hazırlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaptı
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Benzer haberler

Tekvandocu Nafia: İlerleyen süreçte olimpiyatlarda altın madalya kazanıp yine buraya ineceğim

Tekvandocu Nafia: İlerleyen süreçte olimpiyatlarda altın madalya kazanıp yine buraya ineceğim

Mersin Kızkalesi'nde gurbetçiler turizmi hareketlendirdi

Altın Koza Film Festivali'nde Uzun Metraj Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu

Doğu Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve nem oranının etkisi sürüyor

Doğu Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve nem oranının etkisi sürüyor
Kadrosunu yenileyen İlkem Yapı Tarsusspor sezona play-off hedefiyle başlayacak

Kadrosunu yenileyen İlkem Yapı Tarsusspor sezona play-off hedefiyle başlayacak
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u mağlup etti

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet