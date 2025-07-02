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Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz Wimbledon'da 3. tura çıktı

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz üçüncü tura adını yazdırdı.

Emre Aşıkçı  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz Wimbledon'da 3. tura çıktı

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 3. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Alcaraz ile Büyük Britanyalı tenisçi Oliver Tarvet karşılaştı.

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Son 2 yılın Wimbledon şampiyonu Alcaraz, rakibini 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

Tek erkeklerde, Andrey Rublev, Nuno Borges ve Brandon Nakashima rakiplerini yenerek üçüncü tura adlarını yazdırdı.

Tek kadınlarda ise dünya 20 numarası Beatriz Haddad Maia, Macar raket Dalma Galfi'ye 7-6 ve 6-1'lik setlerle yenilerek turnuvaya veda etti.

Cristina Bucsa, Elise Mertens, Amanda Anisimova, Linda Noskova ve Solana Sierra tek kadınlarda tur atlayan diğer isimler oldu.

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