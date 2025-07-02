Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz Wimbledon'da 3. tura çıktı
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz üçüncü tura adını yazdırdı.
İstanbul
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 3. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Alcaraz ile Büyük Britanyalı tenisçi Oliver Tarvet karşılaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Son 2 yılın Wimbledon şampiyonu Alcaraz, rakibini 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.
Tek erkeklerde, Andrey Rublev, Nuno Borges ve Brandon Nakashima rakiplerini yenerek üçüncü tura adlarını yazdırdı.
Tek kadınlarda ise dünya 20 numarası Beatriz Haddad Maia, Macar raket Dalma Galfi'ye 7-6 ve 6-1'lik setlerle yenilerek turnuvaya veda etti.
Cristina Bucsa, Elise Mertens, Amanda Anisimova, Linda Noskova ve Solana Sierra tek kadınlarda tur atlayan diğer isimler oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.