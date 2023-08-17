Dolar
27.10
Euro
29.46
Altın
1,893.89
ETH/USDT
1,770.30
BTC/USDT
28,421.00
BIST 100
7,764.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

TBF Başkanı Eyüp Gözgeç: Haberlerin içeriğinde tarafıma yöneltilen suçlamaların tamamı gerçek dışı, yalan ve iftiradır

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, kendisiyle ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara yanıt verdi.

Fatih Çakmak  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
TBF Başkanı Eyüp Gözgeç: Haberlerin içeriğinde tarafıma yöneltilen suçlamaların tamamı gerçek dışı, yalan ve iftiradır

Ankara

Gözgeç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Haberlerin içeriğinde tarafıma yöneltilen suçlamaların tamamı gerçek dışı, yalan ve iftiradır. Haberlerin içeriğinde kullanılan sözler ile haberin kamuoyuna aktarılış biçimi asıl hedefin ben olmadığımı, temel amacın başka hedefler olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Bir kez dahi aranıp görüşlerinin sorulmadığını belirten Gözgeç, şöyle devam etti:

"Haberin içeriği ile ilgisiz bir biçimde başkanlığını yaptığım Boks Federasyonunun 'Onur kurulu üyelerinin' isimlerinin geçirilmiş olması, bu müfterinin ve arkasındaki kişilerin asıl amacının başka olduğunu ortaya koymuştur. Haberlerde adı geçen ve şikayetçi olduğunu iddia eden kişinin, akıl dışı ve delilsiz iddiaları ile ilgili olarak tarafımca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar mahiyetinde suç duyurusunda bulunularak iddiaların titizlikle incelenmesi için soruşturma yapılması talep edilecektir. Tüm bu cezai ve hukuki süreçlerin neticesini de ibret olması açısından kamuoyu ile paylaşılacağım. Haberi yapan iki gazeteye de neticeleri göndereceğim. Ayrıca bu iddialar yalnızca beni karalamakla kalmayıp Dünya ve Avrupa şampiyonalarında gece gündüz hiçbir menfaati olmadan çalışan federasyon personellerimize dönük büyük bir iftiradır. Gerçek dışı isnatlara ilişkin olarak yayın yapan iki gazete hakkında da hukuki yollara başvuracağım ve neticesini kamuoyu ile paylaşacağım. Bu müfteri ile arkasındaki kişiler ile bu gerçek dışı isnatları yayınlayan yayın organları hak ettikleri tüm cezai ve hukuki müeyyidelerle karşı karşıya kalana kadar tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanıp neticesini kamuoyu ile paylaşacağım."

Federasyon da açıklama yaptı

Türkiye Boks Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ise şikayetçi olduğu belirtilen Yılmaz İlkay Arın'ın Almanya'da yaşadığı vurgulanarak, "Bu şahıs, federasyonumuzla ilgili mesnetsiz, manipülatif açıklamalar yapmayı alışkanlık haline getirmiş bir kişidir. Bu kişinin, hangi odakların hangi emirlerini yerine getirdiği, şahsın yakın geçmişte yaptığı açıklamalarının içeriğinden rahatlıkla anlaşılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu haberlerde akla hayale gelmeyecek soyut ve mesnetsiz iddiaların yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Genel kurulda yapılacak seçimde kendisine bir alan ya da pozisyon açma çabası gütmektedir. Adı geçen şahsın yaptığını iddia ettiği şikayetle ilgili olarak tarafımıza ulaşmış hiçbir belge ya da bilgi bulunmamaktadır. Bu kişi ve arkasındaki malum bazı güçlere karşı her türlü hukuki yola başvurularak, bu hukuk dışı ve bir plan dahilinde yapılan sistematik saldırı süreçlerine son vermesinin sağlanacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bildiririz."

Boksta önemli başarıların geldiğine dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Boks sporunda geldiğimiz noktada dünyanın en başarılı sporcularını çıkarmaya başladığımız, son yıllarda kazandığımız madalyalardan, uluslararası her organizasyonda defalarca göndere çektirdiğimiz şanlı bayrağımızdan bilinmektedir. Tesisleşme sürecimizin de tamamlanmış olmasıyla yakın tarihlerde dünyanın en başarılı boks ülkeleri arasında yer alacağımız tüm dünya tarafından bilinmektedir. Yanlış bir algının önüne geçmek amacıyla, tarafımızca derhal Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kuruluna ihbarda bulunularak, haberlerde adı geçen iddialarla ilgili idari bir denetim ve soruşturma yapılması talep edilecektir. Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak incelemelerin sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de orman yangınına müdahale ediliyor
Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı
Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor
Bakan Özhaseki: Artık fay hatlarının geçtiği yerlerde asla bir tek yapı yapılmayacak
Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

TBF Başkanı Eyüp Gözgeç: Haberlerin içeriğinde tarafıma yöneltilen suçlamaların tamamı gerçek dışı, yalan ve iftiradır

TBF Başkanı Eyüp Gözgeç: Haberlerin içeriğinde tarafıma yöneltilen suçlamaların tamamı gerçek dışı, yalan ve iftiradır

Eski dünya şampiyonu boksör Anthony Joshua, Robert Helenius'u nakavtla yendi

Tavsiye üzerine başladığı boksta 14 yaşında Türkiye şampiyonu oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet