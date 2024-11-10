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Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Seul ayağında ikinci oldu

3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Seul ayağında mücadele eden Tayfun Taşdemir, gümüş madalya aldı.

Halil İbrahim Avşar  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Seul ayağında ikinci oldu

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Güney Kore'nin başkenti Seul'da gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde dünya rekortmeni Güney Koreli Jun Tae Kim'i 50-48 yenen Tayfun Taşdemir, finale yükseldi.

Milli bilardocu, final mücadelesinde Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaştı. Müsabakayı 50-36'lık skorla kaybeden Tayfun Taşdemir, ikinci oldu.

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