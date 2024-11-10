Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Seul ayağında ikinci oldu
3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Seul ayağında mücadele eden Tayfun Taşdemir, gümüş madalya aldı.
Ankara
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Güney Kore'nin başkenti Seul'da gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde dünya rekortmeni Güney Koreli Jun Tae Kim'i 50-48 yenen Tayfun Taşdemir, finale yükseldi.
Milli bilardocu, final mücadelesinde Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaştı. Müsabakayı 50-36'lık skorla kaybeden Tayfun Taşdemir, ikinci oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.