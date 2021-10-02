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Taha Akgül Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

Milli güreşçi Taha Akgül, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Fatih Çakmak   | 02.10.2021
Taha Akgül Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada serbest stilde milli güreşçi Taha Akgül, tüm rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Ankara ASKİ Spor Güreşçisi Taha, 125 kiloda ilk turu seribaşı olduğu için bay geçti. İkinci turda Polonyalı Robert Baran'ı 5-0 yendi. Çeyrek finalde de Rus rakibi Zelimkhan Khizirev'i de 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Milli güreşçi Taha Akgül, yarı finalde akşam seansında İranlı rakibi Amir Hüseyin Abbas Zare ile karşılaşacak.

Türkiye'yi 74 kiloda temsil eden milli güreşçi Fazlı Eryılmaz ise ilk turda Sri Lanka'lı rakibi Madhusanka Wijesoriya'yı 10-0 sayı tuşuyla yendi, Eryılmaz ikinci turda ise Ukraynalı Zelimkhan Tohuzov'u 7-1 yendi. Fazlı Eryılmaz, çeyrek finalde Amerikalı rakibi Kyle Dake'ye yenildi.

Akşam seansı TSİ 17.30'da başlayacak.

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