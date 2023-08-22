Suudi ekibi Al Nassr, Portekizli Otavio'yu transfer etti
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Portekizli futbolcu Otavio'yu renklerine bağladı.
Istanbul
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi ekibi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.
Otavio, geçen sezon Porto'da tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 7 gol attı.
Al Nassr'ın Portekizli futbolcu için 60 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.
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