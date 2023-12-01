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Sivassporlu futbolcu Burak Kapacak: Fenerbahçe maçı zorlu bir maç, inşallah bu maçı kazanmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak, ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Serhat Zafer  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Sivassporlu futbolcu Burak Kapacak: Fenerbahçe maçı zorlu bir maç, inşallah bu maçı kazanmak istiyoruz Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Kırmızı-beyazlı ekibin, sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği 23 yaşındaki Burak, kısa sürede Sivasspor'un kadrosunda vazgeçemediği oyuncular arasında yer aldı.

Teknik direktör Servet Çetin'in ligde 8 maçta forma şansı verdiği Burak, yükselen grafiğiyle dikkati çekiyor.

Burak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde zor bir fikstürden geçtiklerini vurguladı.

Ligin 14. haftasında deplasmanda eski takımı Fenerbahçe'ye karşı zor bir maça çıkacaklarını belirten Burak, "Önümüzde zorlu maçlar var, çok iyi maçlar oynuyoruz ama bir türlü galibiyete ulaşamıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda galibiyete ulaşmak istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe maçının kendisi için duygusal geçeceğini aktaran Burak, "Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Forma şansı bulmam halinde benim için özel bir maç olacak. Çok zorlu geçeceğini düşünüyoruz, inşallah iki takım adına güzel geçer. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Fenerbahçe maçı zorlu bir maç, inşallah bu maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Burak, kırmızı-beyazlı ekibe kısa sürede uyum sağladığını dile getirerek, "Sivas çok soğuk olmasına rağmen insanları çok sıcak. Hemen beni aralarına kabul ettiler. Takımıma da teşekkür ederim, güzel bir arkadaşlık ortamı var." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan iyi oynamak ve galip gelmek"

Sivasspor'un ligde geride kalan haftalarda iç sahada henüz 3 puan sevinci yaşayamadığına da değinen Burak, şunları kaydetti:

"İç sahada enteresan bir şekilde maç kazanamıyoruz. Çok iyi oynadığımız maçlar oluyor. Bundan sonra iç sahada ve dışarda da kazanmamız lazım. Önemli olan iyi oynamak ve galip gelmek. İnşallah bundan sonraki haftalarda bunu başarırız. Servet hocamızın ilk teknik direktörlük deneyimi ama her konuda müthiş bir insan ve iyi bir antrenör. İleride daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum."

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