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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Halife Yalçınkaya  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak

Sivas

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Burak Pakkan görev yapacak.

Topladığı 13 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, 13 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Sahasında oynadığı 6 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Adana Demirspor, deplasmandaki 4 maçtan ise 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.

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