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Sivasspor Avrupa kupalarında 16. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında yarın Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında 16. maçına çıkacak.

Serhat Zafer   | 28.07.2021
Sivasspor Avrupa kupalarında 16. maçına çıkacak

Sivas

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda ilk kez düzenlediği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Sivasspor, 2. ön eleme turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Petrocub'u, yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edecek.

TRT Spor ekranlarından yayınlanacak mücadelede Rus hakem Kirill Levnikov düdük çalacak.

Avrupa kupalarında daha önce 15 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı.

Söz konusu mücadelelerde 16 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.

Sivasspor ilk Avrupa deneyimini 2008-2009 sezonunda yaşadı

Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

2008-2009 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katılan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupanın dışında kaldı.

Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

Sivasspor, 2009-2010 sezonunda 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupadan elendi.

Sivasspor geçen sezonda Avrupa kupalarında mücadele etti

​​​​​​​Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.

Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile eşleşti.

Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü.

Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.

Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.

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