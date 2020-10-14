Euro
9.31
Dolar
7.91
BIST 100
1,189.29
Altın
1,909.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Sheffield United'dan Hatay için 'fidan' kampanyasına destek

İngiltere'nin Sheffield United Kulübü, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

Mutlu Demirtaştan   | 14.10.2020
Sheffield United'dan Hatay için 'fidan' kampanyasına destek

İstanbul

Sheffield United Kulübünün Türkçe Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Fenerbahçe'nin yaptığı 1907 adet fidan bağışına atıfta bulunularak, "Dostumuz Fenerbahçe'nin Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlara desteğine katkı sağlamak adına 1889 fidan da bizden. Hatay'ın ve Hatayspor'un yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü ise İngiltere ekibine Twitter üzerinden "Dostumuz Sheffield United da Hatay için yanımızda. Doğa hepimizin yaşam alanı. İyi ki varsınız." cevabını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi
Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 test sonucu 2,5 saatte alınabilecek
Putin Rusya'da ikinci Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı
Kırklareli Valisi Bilgin: Bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik

Benzer haberler

Sheffield United'dan Hatay için 'fidan' kampanyasına destek

Sheffield United'dan Hatay için 'fidan' kampanyasına destek

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Flavio: Bu kulüpte oynamak benim için bir rüya gibi

Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Geçen yıl 9 haftada toplayamadığımız puanı bu yıl 4 haftada aldık

Neymar Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu

Neymar Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu
Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek mesajı

Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek mesajı
Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı

Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı